Covid, un noto cantante cesenate ricoverato in ospedale

In salita nel territorio cesenate, di pari passo con il numero dei contagi, c’è anche il tasso di ospedalizzazione. Che comunque, grazie ai vaccini somministrati, resta ad ora abbondantemente sotto il livello di guardia. Chi sta avendo bisogno di cure del Bufalini in queste ore è anche un volto noto della musica cesenate. Marcello Pieri, 56enne, recentemente tornato anche alla musica con un nuovo singolo dopo una lunga parentesi dedicata solo all’azienda agricola di famiglia, un paio di apparizioni canore in piazza Del Popolo durante i “No Paura Day” di Cesena, dopo il contagio di fine ottobre ora è uno dei ricoverati in Medicina Covid per lenire gli effetti della malattia sulle sue capacità polmonari. In queste orte sono 17 nell’ambito cesenate i residenti ricoverati con sintomi nel nosocomio cittadino. Mentre sono 332 le persone che si trovano in isolamento domiciliare per colpa del contagio.