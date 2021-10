Covid, restano alti i contagi in provincia di Ravenna

Sette morti la scorsa settimana per il coronavirus. Un bilancio reso più tragico dal fatto che il Covid sia entrato nelle case di riposo del territorio, con un focolaio particolarmente esteso alla Bedeschi di Bagnacavallo. Altri due decessi sono stati riscontrati ieri in provincia: si tratta di due donne di 87 e 94 anni.

Il bollettino dell’Ausl Romagna per la provincia porta a guardare ai prossimi mesi con qualche preoccupazione. I dati dei contagi in provincia di Ravenna crescono per la quinta settimana consecutiva: sono 362, contro i 321 di due settimane fa. Poco consola il fatto che anche negli altri territori i dati sono in crescita: i numeri ravennati restano molto più alti di quelli di Rimini (183), Forlì (148) e Cesena (142). All’interno della provincia, mentre il distretto sanitario ravennate vede un tasso di incidenza piuttosto basso (42 ogni centomila abitanti), molto diversa è la situazione di Faenza (incidenza a quota 162) e Lugo (126), di gran lunga i comprensori peggiori dell’intera Romagna.

Una spia della situazione è quella delle scuole: le classi in quarantena sono 23, di cui 13 alle elementari. Non a caso, i bimbi contagiati tra i 6 e 10 anni sono 84. Le persone sotto i 18 anni contagiate sono 120. Pochissimi i positivi in età infantile, la maggior parte dai sei anni in su. Registrato anche un nuovo focolaio in una casa di riposo.

La situazione dell’occupazione dei posti letto resta sotto controllo. Mattia Altini, direttoresanitario dell’azienda, dice che «il virus continua a circolare, favorito anche dalla ripresa di tutte le attività e soprattutto dalla permanenza maggiore negli ambienti al chiuso, dato dalla stagionalità. Ma al momento ci conferma anche che l’alta percentuale di vaccinati raggiunta sul nostro territorio, rappresenta il più efficace antidoto alle conseguenze più gravi (ospedalizzazioni- terapie intensive) che l’infezione da Covid potrebbe produrre senza la barriera rappresentata dal vaccino».

Per il territorio provinciale di Ravenna ieri sono stati registrati altri 43 casi: si tratta di 20 pazienti di sesso maschile e 23 pazienti di sesso femminile; cinque asintomatici e 38 sintomatici; 42 in isolamento domiciliare e un ricovero. Nel dettaglio: 29 per contact tracing; 10 per sintomi; quattro test privati. I tamponi eseguiti sono stati 1.508. Rispetto alla distribuzione sul territorio, si evidenzia una situazione particolarmente difficile a Lugo che, con 13 casi, è il territorio con più nuovi contagi.