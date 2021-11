Covid, resta alto il numero di contagi nel Ravennate

Resta ancora alto il numero di contagi nel Ravennate; 77 i nuovi casi emersi dall’analisi di 1.449 tamponi, che portano a 35.172 il numero di positività finora accertate in provincia dall’inizio dell’epidemia.

Fortunatamente per nessuno dei nuovi casi è stato ritenuto necessario il ricovero, mentre sale a 2 il numero di posti letto occupati in terapia intensiva.

Da registrare purtroppo anche un nuovo decesso riconducibile al coronavirus, quello di un 85enne. Comunicate altre 53 nuovi guarigioni.