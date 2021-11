Covid, niente zona gialla: “L’Emilia-Romagna non cambia colore”

I contagi sono “in sensibile aumento” anche in Emilia-Romagna. Ma “al momento” la regione non rischia di cambiare colore. Lo segnala l’assessore alla Sanità Raffaele Donini, questa mattina a Bologna a margine del convegno ‘Area Sanità’ a Palazzo Re Enzo. “Al momento non rischiamo di cambiare colore- afferma Donini- siamo bassi nelle ospedalizzazioni e molto alti belle vaccinazioni: siamo vicini al 90% della popolazione con la prima dose e attorno all’86,5% col ciclo completo. E siamo a quasi il 10% di tutte le terze dosi fatte in Italia, quindi vuol dire che siamo partiti con un buon andamento”.

Allo stesso tempo, però, “i contagi sono in sensibile aumento- avverte l’assessore- soprattutto per la popolazione non vaccinata, ma anche per chi pur essendo vaccinato non ha sviluppato una difesa anticorpale adeguata”. Per questo, insiste Donini, “dobbiamo continuare nella vaccinazione e stiamo andando avanti con la terza dose per gli anziani e nelle Cra. Non dimentichiamo però che ancora reggono le ospedalizzazioni, al momento non abbiamo una ripercussione critica sia nei reparti covid sia nelle aree di terapia intensiva, e rispetto all’ondata dell’anno scorso il numero dei contagi è meno di un terzo. Quindi siamo ancora una volta alla dimostrazione che la vaccinazione può fermare la pandemia”, sostiene l’assessore, che è fiducioso anche sull’attuale organizzazione della campagna vaccinale. “Per ora facciamo riferimento a centri adeguati in ogni provincia, alle strutture intermedie e alla medicina generale- spiega Donini, anche in risposta alle sollecitazioni del commissario Figliuolo- quindi la rete è abbastanza capillare per reggere questa ulteriore fase della vaccinazione”.

Infine, l’Emilia-Romagna è pronta anche per il richiamo a chi ha fatto il monodose Johnson & Johnson. Da Aifa, ricorda Donini, è stata autorizzata la dose booster con un altro tipo di vaccino, quindi “appena siamo nelle condizioni di partire ufficialmente siamo già pronti a farlo”.