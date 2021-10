Covid: morto un ragazzo di 20 anni a Ravenna, aveva altre patologie. Altri tre decessi in Romagna

RAVENNA – Una giornata si registrano quattro decessi in regione, tutti in Romagna: uno in provincia di Ravenna (un ragazzo di 20 anni), aveva diverse altre gravi patologie ed era ricoverato in ospedale nel quale era entrato per motivi legati alla sua malattia. Sono stati comunicati altri tre decessi: uno nel Forlivese (un uomo di 68); due nel Riminese (due uomini, entrambi di 75 anni).