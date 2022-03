Covid, la Fondazione Gimbe: “Risale la curva dei contagi: + 1,5%”

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 2-8 marzo 2022, rispetto alla precedente, un lieve aumento di nuovi casi (279.555 vs 275.376, pari a +1,5%) e una diminuzione dei decessi (1.201 vs 1.488, pari a -19,3%, di cui 95 riferiti a periodi precedenti). In calo anche i casi attualmente positivi (1.011.521 vs 1.073.230, -61.709, pari a -5,7%), le persone in isolamento domiciliare (1.002.153 vs 1.062.066, -59.913, pari a -5,6%), i ricoveri con sintomi (8.776 vs 10.456, -1.680, pari a -16,1%) e le terapie intensive (592 vs 708, -116, pari a -16,4%). Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, informa che “dopo cinque settimane si arresta la discesa dei nuovi casi settimanali, nonostante un calo del numero dei tamponi dell’8,8% rispetto alla settimana precedente. I nuovi casi si attestano intorno a 279mila, con un incremento dell’1,5% e una media mobile a 7 giorni che sale da 39.339 casi del 1° marzo a 39.936 l’8 marzo, pari a +5,8%’. Nella settimana 2-8 marzo si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi in 12 regioni e una riduzione in 9: dal +37,4% dell’Umbria al -12,7% del Lazio. In quasi metà delle province (49) si registra un incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente”.