Covid, insegnante positivo: tamponi per tre classi all’Itt “Pascal” di Cesena

Lo spettro della quarta ondata di contagi da Covid si fa sempre più concreto nel Cesenate. Ieri se ne sono registrati 55 (43 dei quali sintomatici), che portano a 164 il totale degli ultimi tre giorni. Un’enormità se si pensa che nelle stesse date del mese di ottobre erano stati solo 29. La buona notizia è che non c’è stato alcun decesso.

I comuni di residenza dell’ultimo gruppo di positivi individuati sono i seguenti: Cesena 34, Cesenatico 3, Gambettola 2, Gatteo 1, Mercato Saraceno 5, San Mauro Pascoli 3, Sarsina 3, Savignano 4.

Intanto, il virus sta tornando a circolare con sempre più insistenza anche nelle scuole di ogni ordine e grado, anche se il numero di quarantene è contenuto dal nuovo protocollo seguito: quando si individua una positività, scatta il tampone per tutta la classe e se non se ne trovano altri si torna in aula. Oggi, per esempio, tre classi dell’Itt “Pascal” si sottoporranno a questo accertamento, a seguito del contagio di un insegnante, e dal responso dipenderà la prosecuzione delle lezioni in presenza o il passaggio alla didattica a distanza.