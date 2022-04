Covid, in Romagna l’incidenza resta sopra i 500 casi ogni 100mila abitanti

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 13-19 aprile 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione dei nuovi casi (353.193 vs 438.751, pari a -19,5%) e dei decessi (861 vs 929, -7,3%, di cui 55 riferiti a periodi precedenti. In calo anche i casi attualmente positivi (1.208.279 vs 1.228.745, -20.466, pari a -1,7%), le persone in isolamento domiciliare (1.197.643 vs 1.218.075, -20.432, pari a -1,7%), le terapie intensive (422 vs 463, -41, pari a -8,9%), stabili i ricoveri con sintomi (10.214 vs 10.207, +7, pari a +0,1%). ‘Dopo due settimane di lieve riduzione- dichiara il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta- appaiono in netto calo i nuovi casi settimanali (-19,5%), che si attestano a quota 353mila con una media mobile a 7 giorni che scende intorno ai 50mila casi: numeri condizionati da una riduzione di oltre il 20% dei tamponi in conseguenza delle festività pasquali’. Nella settimana 13-19 aprile si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi in tutte le regioni (dal -1,7% del Molise al -28,2% della Calabria). Rispetto alla settimana precedente, in 6 province si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi, in 101 una riduzione.

Le province con oltre 500 casi per 100mila abitanti

L’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 72 province: Ascoli Piceno (972), Chieti (931), Isernia (873), Teramo (852), Pescara (851), Avellino (831), Messina (789), Perugia (779), Bari (772), Ravenna (763), Catanzaro (758), Reggio nell’Emilia (756), Salerno (746), Treviso (740), Vicenza (738), Campobasso (735), Padova (732), Venezia (724), Rieti (723), Potenza (722), Caserta (721), Latina (717), Brindisi (697), Rovigo (685), Livorno (684), Benevento (683), Roma (680), Siena (680), Oristano (676), Belluno (662), Forlì-Cesena (654), Fermo (654), La Spezia (650), Massa Carrara (641), Lecce (638), Cagliari 637), Pisa (634), Taranto (631), Asti (631), Parma (629), Modena (626), Nuoro (623), Grosseto (619), Bologna e circondario imolese (616), Verona (611), Sud Sardegna (608), Terni (603), Frosinone (601), Rimini (600), Ancona (598), Ferrara (591), Siracusa (589), Napoli (588), Crotone (587), Alessandria (586), L’Aquila (578), Arezzo (577), Vibo Valentia (568), Macerata (562), Genova (555), Firenze (554), Lucca (554), Matera (549), Pistoia (548), Foggia (542), Palermo (540), Viterbo (534), Trieste (525), Mantova (525), Reggio di Calabria (521), Trapani (519) e Verbano-Cusio-Ossola (505).

Si registra un calo del numero dei tamponi totali (-21,4%): da 2.919.794 della settimana 6-12 aprile 2022 a 2.294.395 della settimana 13-19 aprile. In particolare i tamponi rapidi sono diminuiti del 21% (-488.627), mentre quelli molecolari del 22,9% (-136.772). La media mobile a 7 giorni del tasso di positività rimane sostanzialmente stabile dal 13,3% al 13,2% per i tamponi molecolari, mentre aumenta dal 15,5% al 16,4% per gli antigenici rapidi.