Covid in Italia: sale la crescita dell’incidenza dei contagi

Covid, nel rapporto settimanale si evidenzia che sale, anche se di poco, l’indice Rt in Italia che tocca l’1,23 contro l’1,21 della settimana scorsa (e di quella precedente), mentre rimane netta la crescita dell’incidenza che da 98 casi per centomila abitanti ora è a 125, secondo i dati raccolti dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia, riportato dall’Iss, l’Istituto superiore di sanità.

Una regione a rischio

“Una regione (il Friuli Venezia-Giulia) risulta classificata a rischio alto, 18 regioni e province autonome risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, una regione è ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Sono 10 le Regioni che riportano un’allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza”, sottolinea il report dell’Istituto superiore di sanità.

Crescono i ricoveri

“Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 6,2% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 25 novembre) contro il 5,3% (rilevazione giornaliera del ministero al 18 novembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale all’8,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 25 novembre) contro il 7,1% al 18 ottobre”.

Ingresso vietato dal Sudafrica e da altri 6 Paesi

Nel frattempo l’italia vieta l’ingresso a chi è stato in Sudafrica e in altri sei Paesi. Come spiega il ministro della Salute Roberto Speranza: “Ho appena firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini”.

Vaccini, in crescita le prime dosi

Sul fronte vaccini, al contrario, il numero delle prime dosi somministrate in un giorno (25.607) torna ad essere maggiore rispetto alle inoculazioni effettuate per il secondo shot (25.503). Il dato, riferito a ieri e aggiornato alle 7 di questa mattina, non si verificava da diverse settimane e arriva a due giorni dall’annuncio dell’introduzione del super- Green Pass da parte del Governo. Record anche sulle terze dosi, con cifre di somministrazione mai registrate prima: nelle ultime 24 ore ne sono state inoculate 269.244.