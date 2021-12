Covid Emilia-Romagna, l’appello dei pediatri: “Vaccinate i vostri bambini”

“Nel nostro ruolo di pediatri che lavorano in ospedale e sul territorio intendiamo fare un appello univoco e convinto a favore della vaccinazione anche nella fascia d’età 5-11 anni rivolgendoci ai genitori perché comprendano l’importanza di vaccinare subito i propri figli. Desideriamo così contribuire a una scelta consapevole, da parte dei genitori, basata su un’esaustiva e corretta informazione”.

Lo scrivono i pediatri della Società italiana di pediatria (Sip), Società italiana di neonatologia (Sin), Associazione culturale pediatri (Acp), Federazione italiana medici pediatri (Fimp) e Sindacato medici pediatri di famiglia (SIMPeF) dell’Emilia-Romagna in una nota diffusa per sottolineare quanto il vaccino sia “efficace e sicuro” oltre che “uno straordinario regalo per la salvaguardia della salute dei più piccoli”. In vista dell’avvio della campagna vaccinale, il prossimo 16 dicembre, i pediatri hanno voluto diffondere un manifesto in 24 punti in cui spiegano perché vaccinare i bambini.

I 24 punti del manifesto