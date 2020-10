Covid, almeno in duecento protestano a Rimini sotto la pioggia

Almeno duecento persone, nonostante la pioggia battente, stanno manifestando in piazza Cavour a Rimini contro le misure del governo per contrastare la pandemia da Covid-19. Un manifestante che rifiutava di indossare la mascherina, è stato portato via dalle forze dell’ordine e sarà certamente sanzionato. Gli altri – chi più chi meno (in diverso non coprono il naso) – la indossano, come del resto viene chiesto dagli organizzatori. Numerosi i carabinieri presenti per garantire l’ordine pubblico. Una protesta antiscientifica e contestata da una parte della politica, in particolare dal centrosinistra. Il Pd ha stigmatizzato il silenzio degli altri partiti.