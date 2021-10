Covid, a San Marino centrato l’obiettivo di 25mila immunizzati

Giro di boa nella campagna vaccinale: raggiunto l’obiettivo delle 25mila immunizzazioni. Ciavatta: «La lotta non è finita. Fondamentale rafforzare le nostre difese». La Segreteria per la Sanità e e l’Iss esprimono soddisfazione per l’ottimo risultato inanellato, che rispecchia i traguardi fissati dal Piano vaccinale, «con picchi di mille somministrazioni al giorno».

«Se il nostro Paese è rimasto aperto e coeso in questi mesi di pandemia – hanno sottolineato all’unisono – è proprio grazie allo sforzo di tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato».

Ora, hanno dichiarato, «non si può ancora abbassare la guardia, il virus circola ancora e sono già al via le somministrazioni della dose di richiamo». Infatti nella seduta del 19 ottobre la Commissione vaccini ha autorizzato la somministrazione della dose aggiuntiva per le persone fragili ed immunizzate con il vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech), usando un vaccino a mRna ad almeno 6 mesi dall’ultima somministrazione.