Cosa fare nel week-end: quante sagre nel Forlivese

Le sagre autunnali animano il fine settimana: a Dovadola si celebra il tartufo e a Premilcuore la castagna. Tornano anche le Giornate Fai, che svelano ai visitatori tesori nascosti sul territorio.

Dovadola

Profumi e sapori del territorio animeranno le strada di Dovadola. Infatti domani e domenica 24 ottobre ritorna, dopo un anno di stop causato dalla pandemia, la 54ª edizione della Sagra del tartufo che richiama avventori vicini e lontani pronti ad acquistare e degustare il re del sottobosco. Il borgo sarà invaso dalle bancarelle dei produttori dove si potranno trovare non solo tartufo ma anche funghi e altri prodotti locali. Gli stand gastronomici sono allestiti in piazza Berlinguer pronti per degustare piatti a base di tartufo: oltre alle tagliatelle, crostini, polenta, scaloppine e uova. Tutto sarà attivo dalle 11.30 alle 19, mentre la fiera per le vie del paese partirà dalle 9 del mattino. Per l’ingresso alla manifestazione sono richiesti il green pass e la mascherina, da togliere una volta al tavolo.

Meldola

Con le Giornate Fai, oltre a Casa Mazzoni-Magnani e Villa Tesoro a Vecchiazzano, ci si può spostare fino alla splendida Riserva naturale Bosco di Scardavilla da scoprire, oggi e domani, in un percorso che comincerà dall’eremo di Scardavilla di sopra, per poi proseguire attraverso il bosco della Riserva Naturale fino a raggiungere Scardavilla di sotto.

Cusercoli

Prende il via anche l’edizione 2021 di “Oh che bel castello”, la manifestazione dedicata a castelli, rocche, fortezze dell’Emilia Romagna. Oggi e domani a Cusercoli torna “Borgo in Arte 2021”, concorso di pittura con due sezioni ed è in programma la mostra allestita nei locali della “Sala della Botte” del Castello di Cusercoli. Saranno esposti materiale fotografico, documentazione e progetti di alcuni dei lavori più significativi dell’architetto Roberto Pistolesi, fautore dei più importanti progetti di recupero e valorizzazione di edifici storici e religiosi del Forlivese, fra cui il Castello di Cusercoli.

Terra del Sole

A Palazzo Pretorio, invece, è allestita la mostra di Giulio Fantone, tra i maggiori esponenti della pittura mediale italiana. Organizzata da “La Maya Desnuda” di Forlì e patrocinata dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in collaborazione con la Pro Loco di Terra del Sole, la mostra personale di Giulio Fantone sarà visibile al pubblico nella Saletta dei Capitani fino al 31 Ottobre, tutti i giorni in orario 15.30-19.30. Chiuso il lunedì. Informazioni allo 0543.766766 o 334.2604929. Inaugurazione oggi alle 17.30, verranno presentate una selezione di opere scelte dal critico d’arte Silvia Arfelli.