Cosa fare in autunno in Romagna: a fine novembre torna la Piccola Fiera di Roncofreddo

E’ ufficiale la XX edizione della Piccola Fiera d’autunno, uno degli eventi di maggior successo del Comune di Roncofreddo ci sarà e sabato 27 e domenica 28 novembre dove il centro storico sarà animato dai profumi e dai sapori tipici della romagna più vera. Diventata un punto di riferimento qualificato per gli appassionati dell’enogastronomia e dei prodotti tipici locali. L’evento è strutturato in modo tale da esaltare le peculiarità del territorio, presentare novità ed iniziative legate all’enogastronomia, al turismo, alla cultura, per promuovere prodotti tipici enogastronomici di alto valore.

Due giorni dove il cibo sarà il protagonista con le famose osterie dislocate lungo tutto l’anello del centro, con il mercato dei prodotti agroalimentari, le degustazioni e il mercatino degli hobbisti non mancherà lo spazio dedicato ai bambini e alle famiglie e tante altre sorprese che proprio in questi giorni la Pro Loco di Roncofreddo insieme al comitato festa stanno decidendo gli ultimi dettagli . Una festa corale molto sentita dai cittadini che ogni anno mettono in campo le proprie competenze e disponibilità per dare una mano alla buona riuscita della manifestazione perché come si sa nei piccoli paesi è molto importante la coesione sociale e la partecipazione.

Queste le parole del sindaco Sara Bartolini “Siamo davvero felici che la Piccola Fiera d’Autunno si riprenda il suo tempo ed il suo spazio. Ci abbiamo pensato un po’, ma non troppo, poi abbiamo deciso che Roncofreddo ha il diritto di ripartire anche da questo, nonostante le restrizioni, nonostante qualche modifica che dovrà essere necessariamente applicata alla formula classica della fiera ma che in nessun modo ne modificherà l’atmosfera famigliare ed accogliente. Ringrazio di cuore lo staff di RoncoInsieme, la Proloco e tutti i volontari che ancora una volta si sono messi a disposizione per l’organizzazione dell’evento più importante per il nostro Comune”