Cosa fare a Rimini oggi Venerdì 19/07: gli Eventi

Cartoon club in piazzale Fellini, Ozuna allo stadio di Riccione. Concerti, visite guidate e incontri d'arte. Cosa fare stasera a Rimini e Provincia.

RIMINI

- Vipers Queen Tribute – concerto - Bagni Ricci 143, Rimini – dalle 21

- Mariella NAVA in concerto – Caffè dell'orto, via Lucio Lando 109, Rimini – dalle 21

- Bounty Cosplay Night 2019 – Bounty Rimini, via La strada 6 – dalle 20,30

CARTOON CLUB

- Palazzina Roma, alle 17.15, “Action figure, arte planetaria con firme italiane”

- Alle 18.45 i due MM: Mysteri e Magie. Da Marrk Merlin a Martin Mystère con Alfredo Castelli, Lucio Filippucci

- Alle 20.30 la piazza diventa il set della sfilata-spettacolo “Steampunk. Al cinema Fulgor alle 21 il progetto “Cartoni d’acqua / H2O for the future”

- Nuova arena Francesca da Rimini in piazza Malatesta, sempre alle 21, cortometraggi d’animazione.



CINEMA - Agli Agostiniani “Non pensarci” di Gianni Zanasi, dalle 21.30.

ARTE - Guido Cagnacci, Maestro dell'Estasi (con Alessandro Giovanardi) - Alessandro Giovanardi racconta la Pala dei Santi Carmelitani - Chiesa di San Giovanni Battista, Rimini via XX settembre 1870 – dalle 21

- Il Futuro di Palazzo Lettimi – visita guidata – via Tempio Malatestiano 26 - dalle 21

MUSEO DEGLI SGUARDI - Alle 20.45 laboratorio per bambini. Alle 21.15 visita guidata drammatizzata a cura di Korekané.

POGGIO TORRIANA

TEATRO RAGAZZI - Al Teatro Aperto dalle 21.15: “I musicanti di Brema”, Teatro Perdavvero.

RICCIONE

- Ozuna in concerto - Stadio Italo Nicoletti di Riccione – apertura cancelli alle ore 18:00

- Festa della Madonna del mare. Rodolfo Francesconi alle 18.30 al Club Nautico presenta il suo libro “Una saggia decisione.

Il naufragio della motonave Bruna”.

SAN GIOVANNI

Piazza Silvagni, concerto estivo del Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano, alle 21

SAN LEO

MUSE Italian Connection live in San Leo - Pietracuta – viale Umberto I – dalle 21

SAN MARINO

SWING IN PIAZZA - Dalle 21.30 in Piazza della Libertà Hot Gravel Eskimos Quintet.

VERUCCHIO

Al “Verucchio music festival” alle 21.30 Musica Nuda.