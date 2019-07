Cosa fare a Rimini oggi Venerdì 12/07: gli Eventi

La Festa del viaggio (Lonely Planet UlisseFest) nel centro storico di Rimini e gli appuntamenti del Festival di Santarcangelo sono gli eventi clou di oggi nel territorio riminese. Ma come ogni week end ci sono occasioni per tutti i gusti. A cominciare dalle degustazioni di “p.assaggi di vino”, senza dimenticare i concerti live e gli appuntamenti per i bambini.

Cosa fare a Rimini oggi

L'EVENTO

Al via da oggi la terza edizione di Lonely Planet UlisseFest – la Festa del viaggio (ulissefest.it). Tre intense e significative giornate di incontri, spettacoli, concerti, reading, film, workshop e laboratori che invaderanno il centro storico di Rimini

WEEK END CON IRAMA E LP

Dopo tre settimane di grande musica, Rds - 100% Grandi Successi saluta la Romagna, Rimini e la postazione a Marina Centro con due grandi concerti in un solo weekend: oggi dalle 19 alle 20, sale sul palco di RDS Irama, artista eclettico e amato dal pubblico che ha collezionato 9 dischi di platino in un anno di successi, mentre domenica 14 dalle 21 alle 22 a esibirsi è LP, cantautrice statunitense che al pubblico proporrà un esclusivo set acustico.

IL FESTIVAL

Al via il secondo weekend di Santarcangelo Festival 2019

Danza: alle ore 19.00 presso l’Aula Magna della Scuola Elementare Pascucci nuova replica per Andamento unico – Alle ore 21.00al Teatro Il Lavatoio nuova replica di First Love di Marco D’Agostin – Alle ore 23.30 a Imbosco, ai piedi del Parco Cappuccini, seconda replica di Trigger di Annamaria Ajmone

Musica, tre appuntamenti a ingresso libero: alle 21.30 in Piazza Ganganelli Irena Kotvitskaya, etnomusicologa e cantante folk bielorussa; a seguire, dalle 22.30 inPiazza delle Monache le Kaelan Mikla, giovane trio synth/post-punk islandese tutto al femminile. Imbosco, il tendone da circo ai piedi del Parco Cappuccini, ospita Palm Wine, progetto di Simone Bertuzzi, dj

Appuntamenti: nuove repliche per Lighter Than Woman (Teatrino della Collegiata, ore 21.30), spettacolo di Kristina Norman, e perSparks (Porta Cervese, ore 19.00 e 20.00), performance di Francesca Grilli realizzata con un gruppo di bambini di Santarcangelo

Alle 22.00 allo Sferisterio terza e ultima replica di Dominio Publico, reading dei brasiliani Elisabete Finger, Maikon K, Renata Carvalho e Wagner Schwartz

SOLIDARIETA'

Questa terra e' la mia terra

Rimini solidale contro il razzismo e lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici.

Chiostro del Cinema Tiberio

Ore 19:30-21:30 Apericena a cura di Pacha Mama costo 8 euro

Ore 20.30-21.30 Dibattito aperto alla cittadinanza

Diritti, sfruttamento e razzismi. A cura delle Associazioni promotrici

Ore 21:30 Proiezione del Film The Harvest

CIBO

P.assaggi di vino

Le cantine dell'entroterra danno appuntamento sul ponte Tiberio e nelle piazzette del Borgo San Giuliano tra assaggi e spettacoli

Borgo San Giuliano, dalle ore 20

MUSICA LIVE

Guns Celebration

Concerto tributo ai Guns N' Roses

Bagni Ricci 143 – Miramare di Rimini – dalle ore 22

MUSICA LIVE

Del Barrio Makumbero Live – concerto

Il Giardino – lungomare Tintori 15, Rimini – dalle 19,30

MUSICA LIVE

Bellaria Igea Marina

BowLand

Beky bay – viale Pinzon – dalle ore 21

SPETTACOLO

Quetzalcoatl

con strumenti usati nella cultura azteca, i maestri del teatro delle percussioni e della danza, offrono una storia piena di simboli e azioni

Chiringuito Mirageno beach 65 Via San Salvador 57 - Torre Pedrera

PER BAMBINI

Bellaria Igea Marina

Che estate bestiale

Primo appuntamento della rassegna estiva dedicato ai piccoli per avventure tra letture, giochi e curiosità

La Casa rossa di Alfredo Panzini – via Pisino 1 – Bellaria Igea Marina, dalle ore 21

CIBO

Scollina

Podere Bianchi - Via Pedrara, - Montescudo Monte Colombo – Dalle ore 20 (prenotazioni 339 4272 997)

CATTOLICA

Comedy Central Tour sarà all'Arena della Regina alle 21 con Panpers, Max Pisu, Marco Capretti, Stefano Gorno e Luciano Manera all’insegna della risata

MORCIANO

Nell'ambito della manifestazione "Estate Insieme" alle 20, 15 lo scrittore Marcello Nucciarelli presenterà il suo ultimo romanzo "Il killer dei camerieri" sul palco esterno di via Marconi a Morciano di Romagna ed a seguire firmacopie presso l'antistante libreria "Mondadori Bookstore"

RICCIONE

Cocoon Riccione torna alla Villa delle Rose di Misano Adriatico per il terzo anno consecutivo, tutti i mercoledì dal 10 luglio al 21 agosto 2019.

Una serata dal palese sapore ibizenco, che completa una programmazione che sa alternare house e techno e musica urban, con una serie di special guest sempre di alto profilo.

ARTE

A Castel Sismondo la mostra “Revolutions” celebra l’arte del nuovo mondo

MOSTRA

Fino al 14 luglio, David Lynch e un'insieme di opere in cui emerge l’ammirazione di Lynch per Fellini a Castel Sismondo e a Galleria Primo Piano.

SPORT

Fino al 14 luglio si terranno i campionati Italiani Danza Sportiva, dieci giorni di Danza Sportiva, spettacolo, gare e molto altro

SAN MARINO

CONCERTO

Alle 21,15 nella terrazza alla Seconda Torre si terrà il concerto a cura di Andrea Padova Virtuositè Pianistiche. Ingresso libero