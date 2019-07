Cosa fare a Rimini oggi Sabato 13/07: gli Eventi

Le migliori etichette delle cantine dell'entroterra riminese sono le protagoniste di “P.assaggi di vino”, in scena al Borgo San Giuliano, l'appuntamento più gustoso. Ma non mancano tante altre occasioni di svago e divertimento.

CATTOLICA

COMICI ALL'ARENA

Comedy Central Tour sarà all’Arena della Regina alle 21 con Panpers, Max Pisu, Marco Capretti, Stefano Gorno e Luciano Manera all’insegna della risata

MONTEFIORE CONCA

SOTTO LA LUNA

A partire dalle 20, torna a l’ appuntamento con la “Luna” di luglio, In questa sera d’estate; illuminati dalla luce magica del satellite terrestre, il borgo e il castello si animeranno in maniera speciale in occasione della 26° edizione di Rocca di Luna.

MORCIANO

Nell’ambito della manifestazione “Estate Insieme” alle 20, 15 lo scrittore Marcello Nucciarelli presenterà il suo ultimo romanzo “Il killer dei camerieri” sul palco esterno di via Marconi a Morciano di Romagna ed a seguire firmacopie presso l’antistante libreria “Mondadori Bookstore”.

RIMINI

LAURA BENVENUTI IN CONCERTO

Proseguono i concerti di Eco di Donna “Evolution”, la nuova rassegna a San Giuliano Mare di Rimini dedicata alla musica d’autrice.

Questa sera alle 21.30 nella Piazzetta Lacuadra dell’orto (via Lucio Lando, 109) l’appuntamento sarà con la cantautrice riminese Laura Benvenuti che trasporterà il pubblico nella dimensione di “Un’idea”: il desiderio di vivere senza i condizionamenti e gli schemi. Un inno alla vita e alla libertà. Durante il concerto insieme ad Andrea Bolognesi (piano e fisarmonica), Andrea Alessi (contrabbasso) e a Luca Piccari alla batteria, Laura (voce e flauto traverso), racconterà la sua “Idea” in musica e parole e presenterà brani inediti che faranno parte del nuovo progetto d in uscita nel 2020. Libero; Info: 0541 29192

ARTE

A Castel Sismondo la mostra “Revolutions” celebra l’arte del nuovo mondo

DANZA

Nel quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group continuano le competizioni di danza sportiva FIDS con il gran finale con le gare internazionali

GASTRONOMIA

In occasione della kermesse “P.assaggi di Vino”, giunta quest’anno alla XVII edizione, sull’antico ponte di Tiberio e nelle piazze del borgo di San Giuliano le cantine dell’entroterra riminese e non solo faranno conoscere ai tanti convenuti le loro migliori etichette.

INTRATTENIMENTO

Cartoon Club compie 35 annie prende il via il Festival internazionale del Cinema d'animazione, del fumetto e dei games.

MAGIA

Alle Befane ritorna la magia con Pocahontas, Rapunzel, Aladdin, Games of Thrones show con “Be Fantasy”, l'iniziativa promossa dal centro commerciale e realizzata da Wasama Creative Factory

MOSTRA

Fino al 14 luglio, David Lynch e un'insieme di opere in cui emerge l’ammirazione di Lynch per Fellini a Castel Sismondo e a Galleria Primo Piano.

MUSICA

SPORT

Fino al 14 luglio si terranno i campionati Italiani Danza Sportiva Dieci giorni di Danza Sportiva, spettacolo, gare e molto altro.

GASTRONOMIA

SAN LEO

Alle 21 nel piazzale della Fortezza, Andrea Lucchi, prima tromba dell’orchestra dell’Accademia

Nazionale di Santa Cecilia si esibirà in un concerto di musica sacra dedicato al periodo barocco insieme all’ensemble Rimini Classica ed alla soprano Daniela Coppiello.

SANTARCANGELO

Per la penultima giornata di Festival alle 21,30 la compagnia romana mk trasforma il caos in uno spazio di relazioni tra corpi in Bermudas allo Sferisterio.

Ultime repliche per Sparks, Trigger, Andamento Unico, Kiss. Arriva Ula Sickle con Relay.