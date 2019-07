Cosa fare a Rimini oggi mercoledì 10 luglio

Dal concerto evento di Jovanotti alla Shopping night in centro. E il programma del Santarcangelo Festival. Tutti gli eventi in programma oggi a Rimini e provincia.

L'EVENTO Arriva il Jova Beach Party, il tour ideato da Lorenzo Jovanotti per l’estate 2019 sbarca anche a Rimini. Sarà l’arenile di Rimini Terme ad accogliere un grande Villaggio dedicato alla musica e non solo in un concerto – evento.



SHOPPING NIGHT

Nel corso della serata- terzo appuntamento con l’evento che unisce apertura serale dei negozi, intrattenimento e cultura- decine di esercizi accoglieranno con vetrine dedicate ai viaggi e ai paesi esotici le migliaia di riminesi e turisti che affollano le vie e le piazze del Centro Storico durante i mercoledì d'estate.

CIBO

La Magnèda. Cena al Mercato coperto, dalle 19 alle 22

CIBO

Paella e Sangria alla Vecchia Pescheria, dalle 18.30

MUSICA

ScandaloNannini - Gianna Nannini Tribute, concerto dalle 21 al Ghetto Quarantasea, via Toscanelli 51.

MUSICA

Perry Boogie & Lady Martini, spettacolo live con piano e due voci soliste all'enoteca Quattrocento in vicolo Battarra 17.

Dalle ore 21.



ARTE

A Castel Sismondo la mostra “Revolutions” celebra l’arte del nuovo mondo

CINEMA

Al Cinema Tiberio di Rimini è in programma l’ultimo appuntamento per la rassegna “Accadde Domani”, incontri con il cinema italiano, in collaborazione con FICE Emilia Romagna. Si chiuderà la rassegna con “Solo cose belle” di Kristian Gianfreda.

CULTURA

CRONACHE DAL MURO.

La nostra vita all’ombra del muro, raccontata da Ezio Mauro. Dalle ore 21 a Castel Sismondo

CULTURA

Alle 17,15 l’affresco di Piero della Francesca con Sigismondo Pandolfo Malatesta nel Tempio Malatestiano sarà il punto di partenza della visita guidata che si svolgerà inoltre all’interno di Castel Sismondo e nelle sale malatestiane del Museo della Città. Alle 21 la visita guidata si svolgerà all’interno del Teatro Galli.

MOSTRA

Fino al 14 luglio, David Lynch e un'insieme di opere in cui emerge l’ammirazione di Lynch per Fellini a Castel Sismondo e a Galleria Primo Piano.



SOLIDARIETA'

SOTTO LO STESSO CIELO. Camminata notturna per finanziare il progetto di Operazione Colomba nei campi profughi del nord del Libano.

Alle ore 20.45 presso l'Arco d'Augusto.

SPORT

Fino al 14 luglio si terranno i campionati Italiani Danza Sportiva Dieci giorni di Danza Sportiva, spettacolo, gare e molto altro.



SANTARCANGELO FESTIVAL

Per la prima volta fuori dal Brasile i quattro artisti di Domínio Público indagano i confini morali dell’arte in un progetto che prende spunto dalla Monna Lisa. (Sferisterio, ore 21.30, spettacolo in portoghese con sottotitoli in italiano e inglese)

In scena anche spettacolo First Love di Marco D’Agostin che racconta le vittorie della sciatrice Stefania Belmondo. (ore 20.30, Teatro Il Lavatoio)

Sui muri di Santarcangelo le ferite urbane vengono curate da Valentina Medda nella performance Healing interventions for domestic wounds. (Dalle ore 19 alle 23 presso la Contrada dei Fabbri)

In Piazza Monache sul palco sale l’indie rock degli Alternative Station (22,30) e a Imbosco (dalla mezzanotte) alla consolle arrivano Stefania ?Alos Pedretti e Francesca R.Y.F. Morello, alla guida della programmazione musicale.



In Piazza Ganganelli alle ore 21.30 la rassegna di cinema sotto le stelle porta sul grande schermo Quadrophenia

MISANO ADRIATICO

FESTA

Cocoon Riccione torna alla Villa delle Rose di Misano Adriatico per il terzo anno consecutivo, tutti i mercoledì dal 10 luglio al 21 agosto 2019. Una serata dal palese sapore ibizenco, che completa una programmazione che sa alternare house e techno e musica urban, con una serie di special guest sempre di alto profilo.