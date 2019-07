Cosa fare a Ravenna oggi Venerdì 12/07: gli Eventi

Tra visite guidate, spettacoli di marionette, concerti lirici sotto le stelle, e la magica atmosfera di un concerto nell'arena delle balle di paglia di Cotignola, ecco la ricca offerta degli eventi di oggi in provincia di Ravenna.

Cosa fare a Ravenna oggi

GODO

L’“Osteria del viaggiatore” a Godo di Ravenna ospita questa sera dalle 21.30 il dj set di Gianni Maselli e la sua worl music. Tra i più longevi e carismatici, Gianni Maselli è un disk jockey “storico” che dal 1978 fa ballare intere generazioni. Conosciuto anche all’estero per il suo stile unico, ha inciso un ventina di dischi a suo nome con pezzi remix e pezzi originali da lui composti; Info: 333 2311388



BAGNACAVALLO

CHIOSTRO CAPPUCCINE

Alle 21.30 la proiezione del filM “Sarah & Saleem. Là dove nulla è possibile” di Muayad Alayan; Info: 329 2054014

CERVIA

BURATTINI

Alle 21 nel parco pubblico R. Dondini della scuola Buonarroti di Montaletto, Vladimiro Strinati, con la regia di Danilo Conti, porta inscena “Il castello degli Spaventi”; Info: 339 1870985

COTIGNOLA

ARENA BALLE DI PAGLIA

Alle 21.15 sale sul palco centrale Nada Malanima con il suo ultimo disco “È un momento difficile, tesoro”; in apertura il suono dei tamburi di latta degli Psycodrummers.

LUGO

VOLTANA

Alle 21 Villa Cacciaguerra Ortolani ospita il concerto “Ad ali spiegate” nell’ambito della rassegna Concerti in Villa.

LUGO SUMMER LIVE

Alle 21.30 in piazza Martiri il tributo a Bruce Springsteen con la Glory Days Bruce Springsteen Night.

MASSA LOMBARDA

PIAZZA MATTEOTTI

Alle 21.30 Strade Blu Festival e RIOT Fest presentano Vanessa Peters in concerto.

RAVENNA

LIDO DI CLASSE

Alle 21 nella Chiesa di Lido di Classe, un concerto pianistico con Alessandro Dipaola; musiche di Beethoven, Schumann e Liszt; Ingresso libero.

RAVENNA FESTIVAL

Da oggi al 14 luglio, alle 11, ai Chiostri Francescani: “Bob Dylan in Hell” della Malafesta Theatre Company; oggi, alle 19, al Refettorio del Museo Nazionale: “Salotto Byron” con il RaRe Duo

CLASSE

Per Classe al Chiaro di luna: alle 19 visita guidata al sito archeologico dell’Antico Porto di Classe; Info: 0544 478100

MARINA DI RAVENNA

Alle 18 all’Hana-Bi, Lorenza Pieri presenta il libro “Il giardino dei mostri (edizioni e/o); Ingresso libero; Info: 333 2097141

CASAL BORSETTI

Alle 21.15 al bagno Coya Beach vanno in scena le marionette dell'Horror Puppet Show di Dario Marondin, in arte El Bechin.

PONTE NUOVO

Alle 21 all’Arena del villaggio del fanciullo va in scena “In the name of love”; Info: 333 5604711

SAN PIETRO IN TRENTO

Alle 21 a Villa Ramona il concerto lirico “Sotto le stelle”.

LIDO DI DANTE

Alle 21.15, per Mosaici di Note, il quintetto di fiati Blaserquintet in concerto; Ingresso libero.

IMOLA

CA’ VAINA

Alle 21.30 Acoustic Cafè con Mauro Conti e Alessandro De Francesco + Aster live; Ingresso libero