Cosa fare a Ravenna oggi Sabato 13/07: gli Eventi

La finalista di X Factor a Milano Marittima, i concerti di Ravenna Festival per i Vespri a San Vitale. Proposte per tutti i gusti in questo sabato tra Ravenna e provincia. E poi mostre, spettacoli, gastronomia...

Cosa fare a Ravenna oggi

ALFONSINE

CASA DEL DIAVOLO

Alle 20.30 e alle 21.30 due repliche di “Stornelli, Lucciole e Stelle”, spettacolo di Luigi Berardi insieme alle “Donne di Fetonte”, Quinzan e il suo gruppo folk.

BAGNACAVALLO

CHIOSTRO CAPPUCCINE

Alle 21.30 la proiezione del film “Sulla mia pelle” e l’incontro con il regista Alessio Cremonini.

CERVIA

MILANO MARITTIMA

Gaia Gozzi, finalista di X Factor 10, canterà live sulla spiaggia del MarePineta Resort che prosegue i suoi appuntamenti “Glass Saturdays Party Dinners”.

MAGAZZINI DEL SALE

L’arpista internazionale Giuliana De Donno in concerto alle 21 in occasione di Oltrepassi 201, il progetto di cultura partecipata di Maria Cristina Ballestracci.

COTIGNOLA

ARENA BALLE DI PAGLIA

Alle 21.15 sul palco centrale la narrazione teatrale “Vita di Leonardo da Vinci, l’avventura di vedere davvero” di e con Roberto Mercadini.

FAENZA

BOTTEGA BERTACCINI

Continua fino al 31 luglio la mostra di Caroline Legg “Faenza in pieces” (ceramiche).

LUGO

LUGO SUMMER LIVE

Dalle 21.30 in piazza Martiri, il tributo ai Rolling Stones con All down the line.

MASSA LOMBARDA

RIOT FEST

Dalle 19 nel centro storico stand gastronomici, birre artigianali, mercatino vintage, street art contest, dj set edoppio concerto dei Sunday Morning e Wrongonyou.

RAVENNA

DOCK61

Alle 21 lo spettacolo “Lo squalo" di Eugenio Sideri, con cui viene portata in scena anche la tragedia della Mecnavi.

MARINA ROMEA

Al Romea Beach “Aperitivo on the beach” con i dj Stefano Malaisi e Maurizio Gubellini dalle 16 alle 20.

MARINA DI RAVENNA

Alle 18 al bagno Peter Pan, Daiana Lou in concerto.

RAVENNA FESTIVAL

Oggi e domani alle 19, per i Vespri a San Vitale, l’Emblema Ensemble con Giacomo Bigoni e Valentina Vanini; Info: 0544 249244.

CASTEL S. PIETRO TERME

INDIGEST FESTIVAL

Continua fino a domani al parco Casatorre Indigest Festival: musica indipendente e convivialità dalle 17.30 fino a tarda notte. Libero.

IMOLA

CA’ VAINA

Dalle 21.30 Clubbing Night con djset. Ingresso gratuito.

PALAZZUOLO SUL SENIO

FRESCO

Dalle 18 in poi minifestival di musica, arte ed enogastronomia nel suggestivo scenario del centro storico.