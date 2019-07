Cosa fare a Ravenna oggi mercoledì 10 luglio

Lezioni di yoga al Mic, visite guidate al Mausoleo di Teodorico, esibizioni e sfilate di moda. Il programma degli eventi di oggi a Ravenna e provincia.

ALFONSINE

CHIACCHIERE DI GUSTO

Casa Monti, in via Passetto 3, ospita a partire dalle 18.30 un’importante degustazione delle eccellenze della Bassa Romagna con diversi appuntamenti dedicati a cibo, turismo e territorio.

BAGNACAVALLO

CHIOSTRO CAPPUCCINE

Alle 21 l’evento “Versi di teatro.

Scene, artisti e spettatori di Bagnacavallo nel racconto dei sonetti”. Con Daniele Gaggianesi, Francesca Fatichenti, Luca Andreini e Patrizia Carroli.

TERRENA

Alle 21.30 al Chiostro dell’Ex Convento il concerto con visual per due violoncelli e una viola e gli strumenti elettronici di Teho Teardo dal titolo “Music for Wilder Mann”. Ingresso libero.



CASTEL BOLOGNESE

PIAZZA BERNARDI

Alle 20.30 l'animazione interattiva “Famosi da morire: intervista alla Dama con l'ermellino”, poi il laboratorio “Volare con Leonardo Da Vinci”, il mercatino e l'angolo della biblioteca.

CERVIA MILANO MARITTIMA

Alle 21.30 al Villaggio Pineta, sulla spiaggia del bagno Pineta Beach, Stefano Cavina presenta il libro “Men on the Moon. An American History” edito da Moderna.

FAENZA

HOTEL CAVALLINO

Prosegue la kermesse Cena&Concerto al Monte Brullo. Alle 20 i comici Made in Emilia Romagna: Gigi & Andrea e Maurizio Ferrini.

Info: 338 8811963.

ARENA BORGHESI

Alle 21.30 la proiezione del film “Koolhaas Houselife” di Ila Bêka and Louise Lemoine. Conferenza introduttiva con gli architetti Luca Frontali e Alessandra Rampazzo. Ingresso libero.



MIC

Dalle 17.30 alle 18.30, i visitatori del museo e della mostra "Miquel Barceló" potranno godere di una lezione di yoga gratuita (inclusa nel prezzo del biglietto). Info: 0546 697311.

LUGO

MERCOLEDÌ SOTTO LE STELLE

Dalle 20.30 il centro storico ospita vari eventi tra cui la sfilata di moda, esibizioni e dog day.

CHIOSTRO CARMINE

Alle 21.30 la proiezione del film “Cafarnao” di Nadine Labaki, la storia di un bambino che decide di fare causa ai genitori per averlo messo al mondo.

SAN BERNARDINO

Alle 21 al parco Savorini il concerto del trio di Roberta Montanari che reinterpreterà in chiave acustica brani musicali dei più grandi artisti italiani e internazionali.

RAVENNA

MARINA DI RAVENNA

Al bagno Peter Pan dalle 20 il "riscaldamento radiofonico" a cura di Radio Melody e alle 21.45 il programma speciale di Paola De Angelis.

PIAZZA DEL POPOLO

Alle 21 l'esibizione di Brian V per la rassegna Popolo della musica.



VISITA GUIDATA

Mosaico di Notte: ogni mercoledì dalle 21 alle 23 visite guidate al Mausoleo di Teodorico e al Museo Classis.

RUSSI

INCONTRI A CATENA

Alle 21 in piazza Dante Matteo Cavezzali presenta il suo libro “Icarus - Ascesa e caduta di Raul Gardini ”.