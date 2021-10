Cosa fare a Cesena: sabato tornano le camminate dedicate ai personaggi illustri della città

Continuano le visite guidate promosse dall’amministrazione comunale e organizzate dall’Ufficio Turistico IAT Cesena: si tratta di cinque passeggiate tematiche – all’aperto e in sicurezza – attraverso cui i cesenati e i visitatori possono conoscere meglio la città attraversando il centro storico in compagnia di una guida turistica esperta. Tra storia e curiosità, le visite partono alle 16 e alle 17,45 da piazza del Popolo 9, e hanno una durata complessiva di 1 ora e 30 circa. Il prossimo appuntamento è per domani, sabato 16 ottobre, con il tour “Cesenati illustri”. Nel corso delle due passeggiate in programma (ore 16 e 17,45), le guide racconteranno la storia della città facendo tappa nei luoghi storici vissuti dai grandi cesenati del passato, toccando le vie a questi dedicate e passando davanti alle case dove nacquero.

“Scopri Cesena” tornerà poi sabato 23 ottobre in occasione del 77esimo anniversario dalla Liberazione della città dall’oppressione nazifascista, che si celebra il 20 ottobre. I visitatori e i cesenati potranno dunque prendere parte a una passeggiata in alcuni dei luoghi che sono stati testimoni di una delle pagine più dolorose, tragiche ed eroiche della storia italiana e della città, Medaglia d’Argento al Valor Militare: Palazzo del Ridotto, Piazza Bufalini, Piazza del Popolo, viale Mazzoni, Ponte San Martino, San Rocco e Ponte Vecchio.

Il biglietto costa 7 euro a persona. È inoltre possibile acquistare un pacchetto da 22 euro per quattro visite a scelta. Partecipazione gratuita per i bambini fino agli 8 anni. È necessario prenotare scrivendo a iat@comune.cesena.fc.it oppure telefonando allo 0547356327. Per tutte le altre informazioni clicca qui: https://www.comune.cesena.fc.it/cesenaturismo.