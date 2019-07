Cosa fare a Cesena oggi Venerdì 12/07: gli Eventi

Proseguono le serate all'Ippodromo di Cesena, a Cesenatico c'è Sam Paglia. Tra burattini e giullari per le strade e una festa romana a Sarsina... ecco tutti gli appuntamenti di oggi nel Cesenate.

Cosa fare a Cesena oggi

CESENA

NOTTE DEL CINEMA

Dalle 21.30 kermesse dedicata alla settima arte a “Piazze di cinema” con quattro pellicole in contemporanea; in piazza della Libertà si ricorda l’anniversario dell’allunaggio con il capolavoro di Kubrik “2001: Odissea nello spazio”; al chiostro di San Francesco, per il premio Monty Banks opere prime proiezione di “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini sulla tragica vicenda di Stefano Cucchi; il regista incontra il pubblico (all’Eliseo in caso di maltempo). In piazza del Popolo è pensato per i ragazzi l’affascinante “Hugo Cabret” di Scorsese; in arena San Biagio per “W la commedia” proiezione di “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Luchetti con Pif (quest’ultimo a pagamento, gli altri a ingresso libero).

LIBRO E INCONTRO

Alle 21, libreria “I libri di Elena” in corte Piero della Francesca, Giancarlo Turroni presenta il libro “Il mistero di Leonardo” (Il Ponte vecchio editore) romanzo in cui l’ingegnere del duca Cesare Borgia è chiamato a risolvere un intricato enigma in Romagna; introduce Poalo Turroni, letture di Ilario Sirri; Ingresso libero

GIULLARI PER LE VIE

Dalle 21 per il secondo venerdì di luglio con i negozi aperti per i saldi, l’animazione è assicurata dagli artisti di strada che si uniscono per “La notte dei giullari”. Esibizioni di vario genere, mangiafuoco, giocolieri, maghi, trampolieri, bolle giganti e fachiri.

TROTTO E CANTO

Dalle 21.10, all’ippodromo del Savio, per “Degni di nota” rassegna collaterale sul parterre, spazio alla voce di Giorgia Montevecchi, sedicenne faentina vincitrice del “Pavone d’oro” 2019, storico concorso canoro della sua città dove ha cantato “Je suis malade” di Serge Lama; Info: 0547 343411

BURATTINI

Alle 21 a Montaletto, parco pubblico “Dondini” della scuola Buonarroti, Vladimiro Strinati porta in scena lo spettacolo “Il castello degli spaventi” con la regia di Danilo Conti. Con le star Fagiolino e Sganapino che si rifugiano inconsapevoli nella locanda della Strega Monticella che intrappola i malcapitati; Info: 339 1870985.

CESENATICO

SAM PAGLIA E CONCERTO IN SPIAGGIA

Dopio appuntamento per “Sum(m)èr” al bagno Andrea 12 di Valverde; alle 19 aperitivo con il musicista Sam Paglia che presenta il suo libro “I diari della Taunus; appunti all’imbrunire", racconti di vita on the road del musicista cesenaticese; alle 21.45 dagli Usa, “Cotton fields” concerto di After The Gold Rush trio acustico folk che trae ispirazione dal country rock americano ed inglese; Ingresso libero.

HIP HOP

Alle 21, Piazza Spose dei Marinai, battaglia finale di “Street Fighters World Tour”, le crew hip hop internazionali più’ forti si sfidano per il titolo più ambito di The Week. La Francia è determinata a conquistare il trofeo di Cesenatico; Euro 20-10; dalle 23.30 aftershow con dj set a ingresso libero.

ERLEND ØYE IN CONCERTO

Alle 21.15, arena di largo Cappuccini, Retro Pop live invita al concerto del norvegese Erlend Øye accompagnato dalla sua Comitiva, band siracusana tra sperimentazioni acustiche e suono dolcemente mediterraneo. Euro 20 (se piove è annullato); Info: 339 2140806.

SARSINA

FESTA ROMANA

Alle 21.30, piazza San Francesco, Simone Càstano e Gianluca d’Agostino interpretano “Le nuvole” di Aristofane, regia di Cristiano Roccamo. In piazza rievocazione in costume degli antichi fasti romani della città che prima umbra fu conquistata da Roma nel 266 a.C. Cena romana per chi desidera; Info: 347 1511321.