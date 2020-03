RAVENNA. A causa dell’emergenza coronavirus e alla luce delle misure disposte dal Governo, il Bronson Club ha annullato tutti gli eventi in programma fino al 3 aprile compreso. Saltano gli incontri in cartellone di Damo Suzuki’s Network, Teho Teardo, Generic Animal, Scorn, Dente, Void Of Sleep & Bologna Violenta, Birth e Ovo + Hate&Merda + Holiday Inn. “Comunicheremo non appena possibile le nuove date dei live (dove possibile) e le modalità eventuali di rimborso” si legge in una nota.