Coronavirus, Confindustria raccoglie 226mila euro per l’Infermi

RIMINI Vista l’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Coronavirus e in particolare al grande impegno richiesto al sistema sanitario, Confindustria Romagna ha avviato una raccolta fondi fra gli associati con l’obiettivo di dare un apporto concreto. Ad oggi sono stati raccolti 226mila euro destinati all’ospedale Infermi: saranno utilizzati per il finanziamento di sistemi di monitoraggio multi parametrici (ossigeno, pressione, temperatura e respirazione) per pazienti affetti da Coronavirus e per ulteriori necessità dell’ospedale nelle pratiche messe in campo per questa emergenza. La raccolta fondi prosegue: le aziende che vogliono aderire possono contattare gli uffici di Confindustria Romagna, sede di Rimini, al numero 0541.52041.