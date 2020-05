Coronavirus. Bar, ristoranti, negozi: da lunedì si riparte

Bar, ristoranti, negozi di abbigliamento e parrucchieri, possono aprire da lunedì 18 maggio. Probabilmente anche gli stabilimenti balneari. Il via libera è giunto questa sera durante il confronto fra il governo e i presidenti regionali. L’ultima parola spetta alle Regioni.

Nelle ultime ore il governatore Stefano Bonaccini si era già speso per la riapertura. «Lo ripeto da diversi giorni ormai: se la curva dei contagi continuerà la discesa di queste ultime settimane dobbiamo dare la possibilità ad attività oggi ancora chiuse di riaprire, ovviamente nella completa sicurezza di lavoratori e clienti».

In questo senso è andata la video-conferenza di oggi pomeriggio fra i presidente regionali e il governo. Il premier Giuseppe Conte – ha spiegato il governatore della Liguria, Giovanni Toti – ha dato il via libera e concesso autonomia alle Regioni: da lunedì 18 maggio sarà quindi possibile aprire bar, ristoranti, negozi di abbigliamento, parrucchieri e centri estetici e probabilmente anche gli stabilimenti balneari. Se i dati dei contagi lo richiederanno il governo si riserva di intervenire in maniera restrittiva.