Coronavirus, a Ravenna 35 nuovi casi

RAVENNA – Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 35 casi: 15 maschi e 20 femmine; 24 asintomatici e 11 con sintomi, 28 in isolamento domiciliare e sette ricoverati di cui uno a seguito di screening. Nel dettaglio: 5 pazienti sporadici per sintomi; 17 per contact tracing tra cui gli ospiti di una Casa residenza anziani (Cra), uno per contatto fuori provincia e gli altri familiari; uno per rientro dall’estero (Macedonia); uno per screening pre-ricovero; 3 per screening di categoria; otto a seguito di test volontario (di cui uno di rientro dal Belgio, uno dal Trentino e uno di persona residente in Campania e venuta in visita a un congiunto).

Per un dato più a lungo termine, si aggiunge che a ieri le persone completamente guarite ammontavano a 1.628 (73 delle quali nell’ultima settimana), mentre i pazienti ancora in malattia (casi attivi) erano 340 (97 in più rispetto al 12 ottobre); di questi pazienti 29 sono ricoverati e 311 in isolamento domiciliare, di questi ultimi 201 asintomatici e 110 con sintomi compatibili con tale regime.