“Una sfilata di auto storiche per il mio Samuele”: il padre organizza un memorial a Coriano per il figlio vittima di un incidente stradale

Una sfilata di quaranta auto storiche in onore di Samuele Parma, il 34enne di Cerasolo rimasto vittima di un incidente stradale il 31 luglio 2023. Domenica 20 ottobre il Rally Driver Team organizza il “1° Memorial Parma Samuele”, patrocinato dall’Amministrazione comunale con partenza da piazza Don Minzoni alle ore 10 a fianco del museo dedicato al pilota motociclistico Marco Simoncelli. La carovana di Porsche, Lancia, Spider e Fiat 500 sarà diretta al parcheggio della Casa della Salute per svolgere prove di precisione e abilità, poi proseguirà a San Marino per rientrare a Coriano verso le 12 con pranzo in collina.

“Samuele era appassionato di automobili e motori ed era un grande fan di Marco Simoncelli- afferma Andrea Parma, vice presidente del Rally Driver Team nonché padre di Samuele -, la scelta quindi di partire dalla Casa del Sic non è casuale, anzi è appositamente voluta. La decisione di dedicare a Samuele questa iniziativa è venuta in modo naturale e spontaneo perché Samuele vive sempre tra noi”.

La manifestazione dedicata al ragazzo che lavorava nell’azienda di famiglia a Cerasolo rientra tra le iniziative del campionato regionale “ Il trofeo della Romagna”.