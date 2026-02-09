Rimini, sorpreso a rubare abiti al centro commerciale di Cerasolo: 24enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Coriano hanno tratto in arresto, nella flagranza dell’ipotesi di reato di furto aggravato in un’attività commerciale, un brasiliano 24enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine.
L’uomo, entrato in un noto esercizio commerciale in località Cerasolo, dopo essersi impossessato di capi di abbigliamento occultati nello zaino, tentava di oltrepassare le barriere antitaccheggio. L’attivazione del sistema di allarme allertava la vigilanza interna che richiedeva l’immediato supporto dell’Arma.
I militari, giunti sul posto, bloccavano il 24enne trovandolo in possesso della refurtiva sottratta, del valore di circa 130 euro e di un paio di tronchesi, verosimilmente utilizzate per manomettere i sistemi di sicurezza.
La merce è stata restituita ai legittimi titolari, mentre il giovane veniva tratto in arresto e denunciato a piede libero per il reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.
Conclusi gli atti, il 24enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Riccione su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna presso il Tribunale di Rimini.