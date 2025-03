Nuovo centro socio-assistenziale di Ospedaletto: iniziata la demolizione della ex biblioteca

Sono ufficialmente iniziati i lavori di demolizione della ex biblioteca nel centro storico di Ospedaletto in via Borgata. Il sindaco Gianluca Ugolini e gli assessori al Lavori pubblici, Roberto Bianchi e alle Politiche sociali, Paolo Ottogalli hanno effettuato stamane un sopralluogo sul cantiere assieme ai progettisti di Polistudio A.E.S .

Al posto delle vecchia biblioteca verrà costruito un centro socio - assistenziale per persone disabili individuate e provenienti dai Comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione. Per il Comune di Coriano, che demolirà e ricostruirà l’edificio in quanto proprietario del vecchio immobile, si tratta di un investimento corposo che ammonta complessivamente ad 1 milione e 165 mila euro di cui 484.000 provenienti da fondi PNRR.

“Siamo impegnati contemporaneamente in più fronti e procediamo spediti con una tabella di marcia chiara - spiega il sindaco Gianluca Ugolini-. Stiamo infatti portando avanti importanti interventi per i corianesi. Oggi siamo partiti ad Ospedaletto con questa struttura nuova nel cuore del borgo di Ospedaletto, abbiamo cantieri in via Fleming per realizzare il nuovo asilo nido con un investimento di quasi 4 milioni di euro, al parco dei Cerchi con 300 mila euro, l’ampliamento e il consolidamento del cimitero di Mulazzano con 250 mila euro finanziati interamente da fondi Pnrr, sono imminenti i lavori di asfaltatura a tutela e sicurezza delle strade nelle frazioni. Siamo impegnati nella riqualificazione di Coriano con grande determinazione e con un grande lavoro di tutti gli uffici comunali”.

Nello specifico l’intervento di Ospedaletto è compreso all’interno di un progetto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la linea di investimenti 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”. Lo stabile verrà costruito all’insegna del risparmio energetico con un impianto fotovoltaico abbinato all’installazione di una pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione meccanica per il ricambio dell’aria, cappotto termico e infissi di ultima generazione.

“La demolizione della vecchia biblioteca di Ospedaletto in disuso da tempo e il riutilizzo della stessa area per costruirvi sopra nuovo edificato di dimensioni minori rispetto al precedente - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Bianchi - consentirà di recuperare un’area nel cuore del borgo con uno stabile nuovo costruito secondo i connotati edilizi del contesto storico in cui è inserito. Ad Ospedaletto è inoltre previsto un progetto di riqualificazione per via Borgata”.

“Con la realizzazione di questo centro - afferma l’assessore ai Servizi sociali, Paolo Ottogalli - Coriano in quanto comune del distretto socio -sanitario dell’area sud diventerà punto di riferimento a valenza distrettuale per tutte quelle persone legate a situazioni di fragilità e disagio”.