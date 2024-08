Nuova rotatoria fra Riccione e Coriano, accordo fra i due Comuni per realizzarla

Il Comune di Riccione e il Comune di Coriano hanno formalizzato un accordo finalizzato alla progettazione, realizzazione e gestione di una nuova rotatoria. Questo intervento strategico sarà realizzato su terreni che appartengono sia al Comune di Riccione sia al Comune di Coriano, con il coinvolgimento anche di aree di proprietà privata.

La rotatoria sorgerà in un’area attualmente caratterizzata da una problematicità significativa: l’intersezione a tre bracci tra il viale Dell’Ecologia e il viale Gradara, nota per la sua scarsa visibilità e per i frequenti accumuli di traffico. La realizzazione della rotatoria mira a migliorare sensibilmente la sicurezza stradale e a fluidificare il traffico nella zona.

Il Comune di Riccione assumerà il ruolo di Responsabile unico del progetto, gestendo l’intero processo che include la progettazione, il finanziamento e la realizzazione dell’opera. In particolare, Riccione sarà responsabile della progettazione tecnico-economica e esecutiva, della manutenzione ordinaria e straordinaria della rotatoria e delle infrastrutture viarie ad essa collegate. Inoltre, il Comune di Riccione si occuperà di avviare le procedure di affidamento dei lavori, stipulare i contratti e garantire la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza di cantiere.

Il Comune di Coriano, dal canto suo, avrà il compito di approvare il progetto in linea tecnica e di mettere a disposizione le aree di sua proprietà necessarie per la realizzazione della rotatoria. Inoltre, Coriano supervisionerà i lavori.

“Questo intervento è finalizzato a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a ottimizzare la gestione delle infrastrutture pubbliche - argomenta l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -:segnerà un importante passo avanti nella modernizzazione e nella sicurezza della rete stradale della zona artigianale”.