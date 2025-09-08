MotoGp, a Coriano il docufilm sulla clinica mobile del dottor Costa, ingresso libero

Coriano
  08 settembre 2025
MotoGp, a Coriano il docufilm sulla clinica mobile del dottor Costa, ingresso libero
MotoGp, a Coriano il docufilm sulla clinica mobile del dottor Costa, ingresso libero
MotoGp, a Coriano il docufilm sulla clinica mobile del dottor Costa, ingresso libero

CORIANO. In occasione della settimana dedicata alla MotoGp, mercoledì 10 settembre alle ore 21 al Teatro Corte di Coriano verrà proiettato il docufilm “Voglio correre” sulla vita e avventure della Clinica mobile del dottor Claudio Marcello Costa. Al termine della proiezione ci sarà il saluto degli ospiti della serata tra cui piloti e ex piloti di fama mondiale: Vinicio Salmi, Virginio Ferrari, Pierpaolo Bianchi, Carlos Lavado e Paolo Simoncelli. Gli ospiti saranno a disposizione del pubblico per eventuali domande insieme al dottor Costa.

L’ingresso alla serata è libero.

Gianluca Ugolini, sindaco del comune di Coriano: «Ringrazio la DottorCosta team, il Motoclub Misano e l’amico e pilota Diego Pensalfini per questa opportunità per il territorio, soprattutto in concomitanza con il MotoGp di San Marino e Riviera di Rimini. Anna Pazzaglia, assessore Turismo e promozione del territorio: «Coriano, nella settimana della MotoGp, accoglie visitatori e appassionati delle due ruote con una serie di eventi per rendere il soggiorno nella Terra dei motori, ancora più interessante. Il docufilm del dottor Costa è un valore aggiunto per appassionati della moto e non».

