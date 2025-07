Lingua blu, focolai del virus a Coriano

Scatta l’allarme in Romagna per la diffusione della Blue tongue, la febbre catarrale degli ovini che ha raggiunto anche la provincia di Rimini. A lanciare l’allerta è il consigliere regionale di Rete Civica Marco Mastacchi, che porterà il caso in Assemblea legislativa martedì con un question time urgente. Focolai sono stati individuati anche a Coriano, dove l’azienda agricola “Pecora Nera” rischia di perdere l’intero gregge. Il virus, già presente nelle Marche, si è diffuso rapidamente anche in Emilia-Romagna, favorito da clima umido e corsi d’acqua.

Mastacchi critica l’efficacia del piano di prevenzione regionale: «L’ingresso del virus non è stato rilevato per tempo, impedendo le vaccinazioni». Da qui la richiesta di misure urgenti di contenimento e ristori economici per gli allevatori colpiti. Il virus è trasmesso da minuscoli moscerini notturni arrivati con l’innalzamento delle temperature. che si nutrono di sangue e pungono gli animali. Il piano sorveglianza, attivo anche in provincia di Rimini, monitora il virus con trappole entomologiche, installate in una stalla e al macello di Talamello e servono a monitorare la presenza degli insetti vettori della malattia.