La proposta del sindaco di Coriano: “Intitoliamo il nuovo asilo nido a Papa Francesco”

“Parole che negli ultimi giorni mi hanno fatto riflettere su quanto sarebbe significativa per Coriano l’intitolazione del nuovo asilo nido di via Fleming in fase di costruzione - ha commentato il sindaco Gianluca Ugolini -. Per questo motivo ho intenzione di proporne l’intitolazione perché Papa Francesco ha saputo guardare alla scuola come un luogo dove si gioca il futuro delle donne e degli uomini di domani, indipendentemente dal proprio credo religioso, in cui tutti siamo cittadini del mondo. La scorsa settimana ho effettuato l’ultimo sopralluogo al cantiere dell’asilo nido. È stata gettata la platea di fondazione e sono stati armati i pilastri secondo i lavori che la ditta sta portando avanti come da cronoprogramma. Dalla nuova struttura, realizzata senza consumo di ulteriore suolo perché edificata nell’area dell’ex sede Ausl, verranno ricavati 42 posti per la fascia di bambini 0-2 anni. Sarà un luogo bello, armonico e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e ambientale. “Non c’è futuro senza i più piccoli e prendersene cura è un dovere di tutti noi” diceva Papa Francesco. Per il suo messaggio di speranza e fiducia nelle future generazioni ritengo che la proposta di intitolare a Suo nome il nuovo asilo di nido di Coriano meriti una positiva valutazione”.