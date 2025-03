Incidente frontale a Ospedaletto di Coriano: un ferito grave

Un grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla via Montescudo, subito dopo Ospedaletto di Coriano, all’altezza dell’incrocio con la via Il Colle. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, in un terribile scontro frontale tra due veicoli ha avuto la peggio il conducente di una Fiat Panda che si è scontrata frontalmente con una Mercedes Classe B. Nella Panda viaggiavano due persone e il conducente è stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i Vigili del Fuoco. L’incidente ha coinvolto in tutto tre persone, ferite più leggere per le altre due coinvolte. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con circolazione a senso unico alternato.