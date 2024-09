In grado di gestire fino a 96mila tonnellate di rifiuti l’anno, l’impianto di selezione e recupero di Herambiente a Coriano, dei sei distribuiti sul territorio servito dal gruppo, è il più completo. Cinque linee di trattamento improntate sulla gestione dei rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi, per una superficie totale di 25mila metri quadrati di stabilimento.