“Gli autovelox di Coriano non sono a norma”: l’associazione querela il sindaco

Gli autovelox di Coriano e il sindaco Gianluca Ugolini finiscono nel mirino dell’associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada Altvelox, che annuncia la denuncia querela nei confronti del sindaco. “Le dichiarazioni del sindaco di Coriano - scrive l’associazione - configurano una rappresentazione oggettivamente fuorviante e giuridicamente scorretta dello stato normativo e tecnico degli apparecchi elettronici utilizzati dal Comune. L’elenco ministeriale richiamato dal sindaco, anche ove esistente, costituisce un atto interno di censimento o autorizzazione amministrativa, privo dei requisiti formali e sostanziali del decreto di omologazione previsto dagli artt. 45 Codice della strada e 192 del relativo”.

Continua la nota: “L’Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada Altvelox ha quindi ratificato in data 5 dicembre 2025 una articolata denuncia querela sugli autovelox installati lungo la Strada Statale 72 “Consolare Rimini San Marino”, nel territorio del Comune di Coriano, a seguito delle gravi dichiarazioni rese alla stampa dal sindaco Gianluca Ugolini e dal Responsabile della Polizia Locale, che hanno definito gli impianti “regolari al 100 per cento” e “salvati” dal recente elenco ministeriale dei dispositivi di controllo della velocità. Nel procedimento sono indicati, tra i denunciati, il sindaco di Coriano, il Segretario generale, il Responsabile della Polizia Locale e il Prefetto pro tempore di Rimini”.

Secondo Altvelox, il nodo centrale non è il “censimento” ministeriale, ma la totale assenza di una valida omologazione in senso proprio degli Autovelox 106 prodotti da Sodi Scientifica, utilizzati a Coriano in modalità fissa e mobile.