Femminicidio a Coriano, Spinelli: «Serve un cambiamento culturale profondo»

CORIANO. «In occasione del momento di cordoglio e raccoglimento organizzato dalla comunità di Coriano per mantenere viva la memoria di Tania, desidero esprimere la mia più profonda vicinanza alla sua famiglia e a tutta la comunità», così scrive in una nota la senatrice Domenica Spinelli di Fratelli d’Italia. «Con grande rammarico non potrò essere presente a Coriano, perché impegnata nei lavori dell’Aula del Senato a Roma. Avrei voluto condividere questo momento con la mia comunità, alla quale resto profondamente legata, e far giungere ai familiari di Tania il mio abbraccio sincero e sentito. Desidero inoltre ringraziare le Forze dell’ordine e la Magistratura per il lavoro che stanno svolgendo nell’accertamento dei fatti»

«Nei giorni scorsi», prosegue Spinelli, «intervenendo in Senato, ho ribadito che, accanto agli strumenti legislativi, serve un cambiamento culturale profondo fondato sull’educazione al rispetto e sulla prevenzione. È un impegno che porto avanti da sempre, come donna, mamma, amministratrice locale e oggi parlamentare, per contrastare ogni forma di violenza. La memoria di Tania deve diventare un impegno quotidiano per tutta la comunità, affinché nessun’altra donna perda la vita per mano di chi diceva di amarla. In questo momento di dolore, la famiglia merita rispetto, comprensione e discrezione».