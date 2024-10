Coriano, visita a sorpresa dei bimbi delle Scuole Maestre Pie in Comune

Visita a sorpresa in municipio. I bimbi della Scuole Maestre Pie di Coriano venerdì mattina hanno chiesto di incontrare gli amministratori per consegnare loro una letterina e raccontare il progetto scolastico “Tutti a spasso, alla scoperta del nostro paese”. La vicesindaco Domenica Spinelli e l’assessore allo Sport Anna Pecci li hanno accolti con grande piacere e hanno colto l’occasione per raccontare in parole semplici l’attività delle principali figure istituzionali della vita di un Comune. I piccoli corianesi, accompagnati da suor Cristina, seduti attorno al grande tavolo della Sala Giunta, sono coinvolti in un’attività di scoperta del territorio e dei principali mestieri. Il progetto si concluderà con un colorato murale realizzato a scuola.

“Con gioia ho accolto assieme all’assessore Pecci i bambini del polo dell’infanzia delle Maestre Pie – ha commentato la vicesindaco Domenica Spinelli - appena ho saputo del loro arrivo inaspettato, e per questo ancora più piacevole, ho voluto incontrarli e conoscerli. L’Amministrazione è al fianco dei piccoli e delle loro famiglie. Saperli così attivi e partecipi a iniziative che consentono di conoscere di persona i corianesi a partire dal palazzo comunale fino ai commercianti, artigiani e operatori economici, è un grande arricchimento. Non appena sarà concluso il murale la vista a sorpresa sarà da parte nostra”.