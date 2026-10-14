Coriano, uomo di 56 anni scomparso da giorni a Mulazzano: scattano le ricerche con droni ed elicotteri

Imponente dispiegamento di forze a Mulazzano di Coriano, dove sono in corso le ricerche di un uomo di 56 anni di cui si sono perse le tracce da diversi giorni. Sul posto si è mobilitata una imponente macchina dei soccorsi che vede in prima linea i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni con squadre di terra, unità cinofile, droni, specialisti del nucleo SAF e l’elicottero del corpo per sorvolare le aree più impervie. Per passare al setaccio l’intero territorio e supportare le ricerche dall’alto e nelle zone impervie, è atteso a breve anche l’arrivo dell’elicottero della Guardia di Finanza insieme agli uomini del Soccorso Alpino.