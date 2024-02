Coriano, un incontro sulla sicurezza stradale per i giovani sulle due ruote

Coriano è pronta ad ospitare l’incontro rivolto alle scolaresche sul tema dello sport e della sicurezza stradale. L’Associazione Motociclisti Incolumi e il Moto Club Misano Adriatico incontrano gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Coriano e Istituto Comprensivo di Ospedaletto. Appuntamento a sabato 10 febbraio al Teatro Conte di Coriano a partire dalle 8.45 con l’incontro dal titolo: “Sport e sicurezza stradale - rispettare le regole per ridurre i rischi”.

“Promuovere una maggiore consapevolezza dei pericoli che si affrontano alla guida di un motociclo, uno scooter e in generale su strada è un tema fondamentale che deve essere affrontato a partire dai banchi di scuola. Questa iniziativa gode, nella mia terra dei motori elemento imprescindibile di questo territorio, Coriano, del patrocinio del Ministero dello Sport, proprio per sensibilizzare ai massimi livelli la cultura del rispetto a partire dalla educazione stradale – ha detto la senatrice e vicesindaco del comune di Coriano, Domenica Spinelli - il rispetto delle regole e la correzione delle cattive abitudini su strada, non dimentichiamolo mai, tutela sia la propria che l’altrui incolumità, da qui il coinvolgimento di tutte le scuole di Coriano”.

Tra i promotori dell’incontro Marco Guidarini, presidente di AMI (Associazione Motociclisti Incolumi onlus), medico traumatologo, pilota, istruttore di guida sicura, che interverrà in veste di relatore.

Sono previsti interventi sui pericoli insiti nelle infrastrutture stradali e nei comportamenti di guida sbagliati; sulla protezione offerta da un abbigliamento adeguato; sul Nuovo Codice della strada e sulle sanzioni in caso di infrazione; sulle caratteristiche dei caschi, la loro omologazione e l’uso corretto; sul funzionamento delle protezioni individuali e dell’airbag motociclistico in caso di caduta dal motoveicolo; sulla tecnologia applicata al motoveicolo per migliorare la sicurezza.

Gli istruttori dell’AMI Riding School spiegheranno come guidare in sicurezza un veicolo a due ruote motorizzate. Esponenti del Moto Club Misano Adriatico parleranno dell’attività di formazione e di sostegno ai giovani piloti.

“Gli incidenti stradali sono ancora la prima causa di morte e di invalidità tra i giovani di età fino ai 29 anni. Tra le vittime soprattutto pedoni, ciclisti e motociclisti come riferiscono i dati OMS – ha dichiarato l’assessore allo Sport del comune di Coriano, Anna Pecci -. La quasi totalità degli incidenti è dovuta a comportamenti contrari al Codice della strada ed è spesso legato alla velocità. Mi sono adoperata personalmente all’organizzazione di questa iniziativa che vede, per i nostri ragazzi, relatori di primo livello provenienti dalla Associazione Motociclisti Incolumi e dal Moto Club di Misano Adriatico, oltre a ingegneri ed esperti del settore. Coriano è vicina alla sicurezza e alla salvaguardia dei suoi cittadini. All’incontro saranno presenti anche i genitori degli studenti proprio perché l’obiettivo è stato quello di coinvolgere dal basso gli studenti assieme anche agli stessi familiari”.