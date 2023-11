Coriano. Teatro CortTe, conclusi i lavori di efficientamento energetico e alle attrezzature sceniche

Illuminazione a basso impatto energetico e nuove attrezzature sceniche. Il teatro Corte si rinnova con corposi lavori di manutenzione straordinaria per 90.000 euro provenienti da fondi PNRR. Con la prima tranche di interventi terminati nei giorni scorsi, si è intervenuti al relamping dell’intera struttura, con la sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali dei proiettori teatrali a luce alogena con altrettanti nuovi a LED. Un passaggio che consentirà un risparmio energetico consistente, fino al’80%, e visti i bassi consumi e l’elevata durata, una riduzione sensibile dei costi di esercizio e manutenzione.

Esempi alla mano grazie alla nuova tecnologia se un vecchio proiettore consumava 1 kWh, oggi ne occorrono 5 per il medesimo consumo. Un risparmio energetico notevole che consentirà di installare meno corpi illuminanti, oltre ad essere utilizzabile per funzioni e scenografie differenti perché multicolore. Installato anche un nuovo videoproiettore laser di ultima generazione compatibile con tutti i dispositivi informatici e tecnici così come cambiano i mixer luci che diventano digitali con un arricchimento eccezionale dal punto di vista tecnologico, si passa da 48 canali ad oltre 5000 con infinite combinazioni di giochi di luci, e il mixer fonico che, da analogico passa ad uno nuovo digitale, con una purezza del suono di livello elevato e una molteplicità di possibilità.

Gli interventi di manutenzione straordinaria hanno inoltre riguardato le attrezzature di scena a partire dalla truss americana, una particolare struttura impiegata nell’allestimento scenico delle rappresentazioni teatrali che permette di sollevare l’apparato illuminotecnico rispetto al palcoscenico.

I lavori affidati a 2 ditte specializzate del settore proseguiranno, compatibilmente con l’apertura della nuova stagione teatrale dei Fratelli di Taglia prevista il 25 novembre, con la manutenzione del sipario e del sistema di ribaltamento delle poltrone Frau. Il teatro risalente al diciannovesimo secolo pur essendo uno dei pochi edifici di Coriano sopravvissuti alla guerra, ha infatti un interno completamente ricostruito in versione moderna con un’unica sala a pianta rettangolare, composta da una platea con 120 posti a scomparsa, pavimentazione a parquet e una galleria di 67 posti a gradinata per un totale di 187 posti.

“Il teatro CortTe è un luogo speciale– afferma il sindaco Gianluca Ugolini, con delega alla Cultura - perché è il principale luogo della socialità culturale di Coriano con numerose manifestazioni pubbliche ospitate ogni anno, su iniziativa del comune, di associazioni, realtà locali e istituti scolastici, e perché è soprattutto il contenitore storico deputato agli spettacoli e alle rappresentazioni teatrali. Il dialogo con i Fratelli di Taglia, gestori del teatro, è costante proprio per godere appieno del nostro splendido contenitore culturale”.

“Con i fondi intercettati dal PNRR dopo oltre 15 anni dalla sua inaugurazione in cui si procedette al recupero e al suo restauro – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Bianchi - abbiamo avviato un’importante operazione di ammodernamento tecnologico all’insegna dall’efficientamento energetico e di una fruizione sempre migliore per i suoi ospiti e spettatori. La manutenzione straordinaria del teatro è uno degli obiettivi di legislatura che, come detto, stiamo portando avanti per mantenerlo sempre più bello e sicuro”.