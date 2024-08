Coriano, si chiude un contenzioso che durava da 42 anni fra Comune e privati

E’ stato firmato l’atto notarile con il quale si conferisce l’acquisizione a titolo definitivo delle aree sulle quali si trova il centro sportivo di Ospedaletto, in via Viganò. Il documento vergato dinanzi al notaio tra Comune e privati proprietari dei terreni mette la parola fine ad un contenzioso durato 42 anni.

Individuate nel 1982 con delibera di Consiglio comunale le aree di proprietà privata destinate alla realizzazione di un centro sportivo con annessi spogliatoi ad Ospedaletto, venne stabilità una indennità (pari a 62.550.000 delle allora vecchie Lire) da corrispondere al privato per l’acquisizione bonaria tra le parti. Prima del perfezionamento della cessione il Comune realizzò a proprie spese il campo sportivo con la costruzione degli spogliatoi. Con il passare degli anni la cessione bonaria non venne mai perfezionata con il pagamento intero della indennità dovuta al privato fino a quando, nel 1997, iniziò un lungo contenzioso tra il privato, che contestava al Comune l’indebita occupazione dell’area chiedendone la restituzione, e il Comune di Coriano che si costituiva in giudizio.

Oggi, le parti nella volontà di chiudere l’annosa vicenda, sono giunte a definire il pagamento del corrispettivo mancante dovuto al privato da parte del Comune e al trasferimento a quest’ultimo della piena proprietà sia dell’area del centro sportivo che degli spogliatoi.

“E’ con estrema soddisfazione - commenta il sindaco Gianluca Ugolini – che l’amministrazione accoglie la firma di questo accordo con il privato. Dopo oltre 40 anni, grazie ad un lavoro di concertazione e mediazione tra gli uffici comunali coinvolti, si chiude definitivamente una annosa questione per il comune di Coriano. Ennesima situazione frutto di una passata mala gestione con ripercussioni sulle tasche dei cittadini. La ferma volontà di questa amministrazione di instaurare un nuovo e costruttivo rapporto con i privati ha creato i presupposti per giungere ad una risoluzione positiva e definitiva per l’ente”.

“Con questo felice epilogo - commenta l’assessore allo Sport, Anna Pecci - proseguiamo con ancora più determinazione nell’obiettivo di continuare a lavorare in sintonia con le società sportive del territorio in un reciproco rapporto improntato sulla volontà di collaborare per organizzare eventi sportivi dal richiamo importante. Ora che l’impianto è di completa proprietà del Comune faremo redigere un progetto per reperire fondi al fine di una completa riqualificazione e manutenzione dell’area sportiva”.