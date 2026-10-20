Coriano, scomparso da Mulazzano: appello per Chessa

Si sono fermate le ricerche sul campo, ma non l’impegno per ritrovare Gian Gavino Chessa. A una decina di giorni dalla scomparsa dell’agricoltore sardo dalla sua abitazione di Mulazzano di Coriano, la Prefettura di Rimini diffonde la sua fotografia e lancia un appello ai cittadini. I vigili del fuoco hanno concluso le perlustrazioni senza esito: setacciate le campagne della frazione, in un’area rurale disseminata di casolari, controllati anche l’abitazione del 57enne e diversi edifici agricoli. Nessun indizio decisivo, finora. Nonostante lo stop alle battute dei soccorritori, l’attività di coordinamento della Prefettura prosegue e ogni segnalazione potrebbe contribuire a ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo. Chessa, originario di Ittiri, in provincia di Sassari, è alto 1,72 metri, pesa circa 80 chili, ha i capelli rasati, gli occhi scuri e porta occhiali da vista. Chiunque lo abbia incontrato o abbia informazioni utili è invitato a contattare la Stazione carabinieri di Coriano al numero 0541 657159.