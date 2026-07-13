Coriano, quattro giorni di eventi: la decima edizione di BirriAmo e il liscio in piazza

L’estate di Coriano entra nel vivo dal 16 al 19 luglio con un lungo weekend di eventi promosso dalla Pro Loco e dal Comune, pensato per animare il centro storico e le frazioni. Ad aprire il programma giovedì 16 luglio sarà “Ballando sotto le stelle” in Piazza Don Minzoni, una serata di musica e lezioni gratuite di balli di gruppo in collaborazione con Nirea Danze, che verrà replicata anche il giovedì successivo.

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio i riflettori si sposteranno al Centro Sportivo di via Piane per la decima edizione di “BirriAmo”, la storica festa della birra artigianale del territorio. L’appuntamento unisce lo street food locale ai grandi concerti serali: si parte venerdì con la dance anni ‘80 e ‘90 dei Qluedo, si prosegue sabato con il revival di Notti Magiche 90 e si chiude domenica con lo show discomusic e funk dei bolognesi Joe Di Brutto. Sempre domenica sera la frazione di Ospedaletto ospiterà il concerto benefico dei Gatti Rossi a sostegno dell’Associazione Crisalide per le donne operate di tumore al seno, a dimostrazione di come la musica sappia trasformarsi in solidarietà. Soddisfatti il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore Anna Pazzaglia, che celebrano il traguardo di BirriAmo e l’unione di una comunità capace di fare rete tra svago, accoglienza e volontariato.