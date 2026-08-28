Coriano, “nonno vigile”: il Comune cerca volontari

Il Comune di Coriano cerca persone disponibili a svolgere il servizio di “Nonno Vigile” presso i plessi scolastici del territorio comunale. L’attività si svolgerà negli orari di entrata e uscita da scuola e sarà finalizzata ad agevolare l’attraversamento degli alunni e a rendere più sicuri gli spostamenti nelle aree vicine agli istituti scolastici. Un servizio semplice ma prezioso, che richiede attenzione e senso di responsabilità e rappresenta un gesto concreto per chi ha a cuore il bene comune e la propria comunità. Un’occasione per mettere a disposizione un po’ del proprio tempo a favore dei più piccoli e contribuire alla sicurezza delle famiglie.

Le persone interessate possono lasciare i propri dati e un recapito telefonico allo sportello all’ingresso del Comune di Coriano. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al numero del centralino: 0541 659812.

Chi aderirà riceverà una specifica formazione e sarà dotato di pettorina rifrangente e paletta di segnalazione per svolgere il servizio in sicurezza. Con questa iniziativa il Comune intende rafforzare la collaborazione tra cittadini e istituzioni e garantire una presenza attenta nei momenti più delicati della giornata scolastica, contribuendo alla sicurezza dei bambini e delle loro famiglie.