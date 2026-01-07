Coriano, nido gratis per 40 famiglie

CORIANO. Crescono a Coriano gli strumenti di sostegno per i genitori con figli al nido. La Giunta comunale ha predisposto l’assegnazione dei voucher conciliativi destinati alle famiglie di bambini tra 3 mesi e 3 anni, per l’anno educativo 2025/2026. Grazie a un contributo di circa 530 euro per ogni mensilità di frequenza, per 40 famiglie il nido sarà gratuito. «Il provvedimento», spiega una nota del Comune, «è stato adottato per facilitare l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia e per accompagnare i genitori che lavorano, affinché il costo delle rette non condizioni la scelta di iscrivere i figli al nido. L’intervento risponde a un bisogno reale di sostegno economico e organizzativo, valorizzando il nido come luogo di crescita, socializzazione e inclusione dei bambini. Il Comune conferma così la priorità di investire sui servizi per i più piccoli e sul sostegno ai nuclei con ISEE più contenuto».

I requisiti principali? 534,60 euro per ogni mensilità di frequenza, una durata massima di 10 mesi, essere famiglie con bambini residenti nel Comune di Coriano, di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.

La graduatoria viene prediposta basandosi sull’“ISEE per minori”. Oggi è stata pubblicata. I contributi sono assegnati seguendo l’ordine della graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili e interessano circa 40 famiglie.

«Vogliamo che il nido resti un servizio aperto e accessibile», dichiara l’assessore ai Servizi educativi Paolo Ottogalli, «capace di sostenere i genitori che lavorano e le famiglie con redditi più contenuti. I voucher conciliativi sono un aiuto concreto per favorire la frequenza dei bambini ai percorsi per la prima infanzia. L’accesso ai servizi educativi è una priorità e nessuno deve restare indietro quando sono in gioco la cura e l’educazione dei figli». Tutte le informazioni su modalità e tempi sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Coriano: https://comune.coriano.rn.it/novita/avviso-pubblico-per-lassegnazione-di-voucher-conciliativi-alle-famiglie-di-bambine-e-bambini-frequentanti-gli-asili-nido/