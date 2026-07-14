Coriano, lo sport è sempre più sostenibile: terminati i lavori alle torri faro dello stadio

Prosegue senza sosta il percorso di riqualificazione dello stadio “D. Grandi” promosso dall’Amministrazione comunale. Dopo aver investito circa 150.000 euro negli ultimi due anni per realizzare il nuovo impianto di irrigazione automatica, rifare le recinzioni e adeguare la struttura ai regolamenti vigenti, il Comune mette a segno un altro tassello fondamentale concentrandosi sull’illuminazione artificiale. Sono infatti in fase di ultimazione i lavori di relamping delle torri faro del campo da gioco, un intervento da circa 90.000 euro che permetterà di abbattere i consumi elettrici, migliorare la qualità della luce e garantire una maggiore durata dei fari.

La vera novità del nuovo impianto a basso impatto energetico risiede nella possibilità di ospitare partite in notturna fino alla categoria della Serie D, portando lo stadio agli standard richiesti dalle competizioni di livello superiore. Il sindaco Gianluca Ugolini ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come l’opera renda la struttura più efficiente e funzionale per le società sportive del territorio. Sulla stessa linea l’assessora allo Sport, Anna Pecci, che ha ribadito la determinazione della giunta nel continuare a valorizzare il patrimonio comunale e ha annunciato che gli uffici sono già al lavoro sulla progettazione di ulteriori interventi per rendere gli spazi sportivi cittadini sempre più moderni, sicuri e sostenibili.