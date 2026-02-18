Coriano, la Biblioteca Battarra continua a crescere nel 2025 con nuovi utenti

La Biblioteca comunale G.A. Battarra si conferma anche nel 2025 un presidio culturale vivo e partecipato per la comunità di Coriano, capace di coinvolgere bambini, ragazzi e adulti attraverso attività, lettura e proposte educative.

Nel corso dell’anno si registrano 116 nuovi utenti iscritti, 6.803 presenze e 7.260 prestiti: dati che restituiscono l’immagine di una biblioteca frequentata con continuità e fortemente radicata nel territorio.

Particolarmente significativa la collaborazione con le scuole, con 22 visite scolastiche per un totale di 494 presenze. A queste si affiancano 7 incontri di lettura ad alta voce per bambini, che hanno coinvolto 196 partecipanti, e il circolo di inglese “Fun with words”, con 6 appuntamenti e 88 presenze.

Prosegue anche il lavoro con i lettori adulti attraverso il gruppo “Insoliti lettori”, che nel 2025 ha organizzato 11 incontri coinvolgendo 113 partecipanti.

Completano il quadro le attività dei gruppi di lettura dedicati ai più giovani. Il gruppo di lettura per ragazzi ha realizzato 12 appuntamenti mensili nel corso dell’anno, coinvolgendo studentesse e studenti dalla prima media alla seconda superiore, con un totale di 67 presenze. Durante il periodo estivo gli incontri si sono svolti nel giardino esterno della Biblioteca.

Anche il “Book club” per bambini dagli 8 ai 10 anni ha tenuto 12 incontri nel 2025, con cadenza mensile e attività pomeridiane, registrando complessivamente 44 partecipanti; nei mesi estivi gli appuntamenti si sono trasferiti all’aperto.

Tra le preferenze di lettura emerse durante l’anno: per gli adulti i romanzi di Francesca Giannone, in particolare Domani, domani e La portalettere; per i ragazzi il manga Ranma ½ e il fumetto Emma e l’unicorno; per i più piccoli l’albo illustrato La più grande cena mai vista.

Un contributo importante all’aggiornamento del patrimonio librario arriva dal Fondo per l’acquisto di libri promosso dal Ministero della Cultura, assegnato al Comune di Coriano per il biennio 2025–2026 (DL 201/2024 – DM 272/5 agosto 2025). Le risorse, pari a circa 12.670 euro, hanno consentito di ampliare l’offerta con nuovi titoli di narrativa, saggistica e letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, oltre alla narrativa per adulti, sostenendo al tempo stesso la filiera libraria locale attraverso acquisti effettuati nelle librerie del territorio. Una quota del contributo (circa il 10%) è stata destinata all’editoria di prossimità, con l’acquisto di opere di autori locali.

«La Biblioteca Battarra è uno dei presìdi culturali più importanti per la nostra comunità. I numeri del 2025 raccontano una realtà viva, frequentata e capace di parlare a tutte le età: dai bambini agli adulti, dalle scuole ai gruppi di lettura – dichiara l’assessore alla Cultura Anna Pazzaglia –. Il contributo del Ministero della Cultura ci ha permesso di arricchire concretamente il patrimonio librario e di aggiornare le collezioni, rendendo la biblioteca ancora più vicina ai bisogni dei cittadini e ai cambiamenti del tempo. Investire nella lettura significa investire nelle persone, nella crescita culturale e nella qualità della vita di una comunità».