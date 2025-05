Coriano, l’infermiere di famiglia e comunità alleato per la salute: giovedì 8 maggio un incontro a teatro

Illustrare i percorsi di cura, assistenziali e di prevenzione, erogati dall’Ausl della Romagna tramite servizi di prossimità. Ecco la finalità dell’incontro pubblico in programma nella serata di giovedì 8 maggio a Coriano, promosso dall’Amministrazione Comunale e dall’Azienda sanitaria.

In particolare alle ore 21, nella Sala Isotta del teatro CorTe, verrà illustrata ai cittadini e ai professionisti la nuova figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (“un alleato per la tua salute” come viene definito nel titolo dell’iniziativa), servizio gratuito introdotto per migliorare l’assistenza territoriale e le relazioni con i servizi ospedalieri, anche in fase di prevenzione, con l’obiettivo di avvicinare le persone, specie quelle più fragili, e mettere in rete i professionisti e le risorse della comunità, a garanzia di percorsi più facili, veloci, risolutivi.

Parteciperanno i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, la Direzione del Distretto, la Direzione Assistenziale e la Direzione del Dipartimento Cure Primarie di Rimini, presentando anche i professionisti che saranno operativi nel territorio comunale (in questo caso tre).